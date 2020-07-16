Первый вице-президент Академии экономических наук Украины, академик, доктор экономических наук Анатолий Пешко уверен, что в условиях нынешнего кризиса, власть своими действиями разрушает украинскую экономику. Об этом Анатолий Пешко рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

В частности, по его словам, действующей власти следует прислушаться к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, который неоднократно указывал, что украинскую экономику довели до состояния стагнации.

«Это не правильная экономическая политика, и Виктор Медведчук прав в том, что экономика идет под откос, она разрушается», - сказал академик Пешко.

При этом, по его словам, он полностью поддерживает открытое письмо Виктора Медведчука Владимиру Зеленскому в котором подняты вопросы установления мира на Донбассе, насильственной украинизации, непомерных коммунальных тарифов.

Более, того Анатолий Пешко напомнил, что недавно представители украинской интеллигенции провели «круглый стол», по результатам которого приняли обращение к Зеленскому с требованием ответить на письмо Виктора Медведчука. Академик выразил сожаление, что Зеленский, как глава государства проигнорировал это мероприятие.

«Я, как и Медведчук написал тоже письмо президенту Зеленскому. Собрались представители интеллигенции, профессора, народные артисты Украины, герои Украины и тем не менее Зеленский не отреагировал на наше обращение и не пришел на нашу встречу. Я думаю, если бы мы лично с ним встретились, то могли бы подсказать как спасти нашу страну», - подытожил академик Пешко.

Ранее мы сообщали, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором поднял вопросы установления мира на Донбассе, насильственной украинизации, высоких коммунальных тарифов. Обращение Виктора Медведчука поддержали обращались, в частности, Академия экономических наук Украины, Союз юристов Украины, ряд других организаций и общественных деятелей.