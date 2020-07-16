Саакашвили и ICTV разыгрывают «операцию прикрытия», чтобы замаскировать сделку по продаже телеканала Виктора Пинчука российскому олигарху Михаилу Фридману. Так медиа-эксперт Сергей Саливон прокомментировал опровержение телеканала ICTV, который потребовал от Михаила Саакашвили опровергнуть его заявление в программе «Свобода слова Савика Шустера», якобы телеканал собирается приобрести влиятельный политик Виктор Медведчук.

«Гляньте, как вся соросятская рать бросилась «отмывать» продажу каналов украинского олигарха Пинчука российскому олигарху Фридману», - написал медиа-эксперт у себя в Facebook.

«В пятницу у Шустера Саака принялся нагнетать «Медведчук! Медведчук!». Типа Медведчук покупает ICTV у Пинчука, будет контролировать почти весь телеэфир.

А в понедельник ICTV публикует официальное опровержение, мол, канал «вимагає спростування недостовірної інформації, висловленої Міхеілом Саакашвілі», - напомнил медиа-эксперт.

Саливон называет эту ситуацию обычной «двухходовкой», потому что и Пинчук, и Саакашвили, и Фридман тесно связаны с Демократической партией США и структурами Джорджа Сороса.

«Пинчук, как известно, едва ли не представитель Сороса (и демократов) в нашей стране. Саакашвили тоже проект демократов и Сороса. Фридман, кстати, тоже не чужой для американцев человек - именно он привел друга Порошенко в консалтинговую фирму BGR», - аргументирует он.

По словам Саливона, «Пинчук ведет тайные переговоры о продаже своих каналов СТБ, «Новый» и ICTV Фридману. Но информация просочилась наружу».

Саливон уверен, что «перед нами разыграли «операцию прикрытия», чтобы запутать, пока сделка о продаже ICTV не завершена.

«Пинчук попросил демократов - те дали команду Саакашвили. Саакашвили в эфире у Шустера заявил, будто ICTV покупают Медведчук с Фридманом. А канал ICTV получил официальный повод сделать заявление в стиле «нет, ребята, все не так», - разоблачил комбинацию медиа-эксперт.

«А в сухом остатке - Пинчук и Фридман договариваются о продаже, а историю с продажей Медведчуку придумали, чтобы отвлечь внимание от сделки», - резюмировал медиа-эксперт Сергей Саливон.