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14 июля в Украине стартовало уголовное расследование деятельности американских биолабораторий, расположенных в стране, рассказал лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук на Международном межпартийном круглом столе авторитетных парламентских партий в Москве, сообщает ukraina.ru.

В мероприятии принимают участие представители Компартии Китая, Партии трудового народа Кипра, фракции ХДС/ХСС Германии, либерально-демократической партии Японии и ряда других парламентских партий различных стран.

«Несмотря на то, что мы в оппозиции, а не при власти, и власть пытается скрыть все, что происходит в этих лабораториях, мы все-таки вынудили возбудить уголовные дела. И сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах», — сообщил Медведчук.

Он отметил, что «все, что там (в лабораториях. — Ред.) производится, является секретом для публичной сферы в Украине, и подозреваем, что это действительно очень важный момент, который может влиять на ситуацию, в том числе и с состоянием здоровья украинских граждан».

Ранее он и депутат его партии Ренат Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США.

Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять «ложную информацию» по этому поводу.

Однако позднее в Минздраве официально признали существование таких лабораторий.

Известно, что биолаборатории США на Украине курируются Пентагоном и связаны с исследованиями в области биологического оружия.
ForUm

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