Зеленский второй раз наступает на одни и те же грабли, ведь в прошлом году после угроз в адрес Медведчука украинскому президенту ответил сам Путин. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook слова президента Владимира Зеленского, который пообещал радикалам, что правоохранительные органы займутся деятельностью оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Рецепт от «зеленых». Если наступил на грабли один раз – то надо по ним бегом!» - шутит Чаплыга.

«Одного понять не могу, зачем второй раз наступать на одни и те же грабли?» - задается вопросом он.

Чаплыга напоминает, что в прошлом году Зеленский уже озвучивал угрозы в адрес Медведчука, но сразу замолчал после того как ему ответил сам президент РФ Владимир Путин.

«Уже ж была прошлогодняя история. В августе 2019 года в программе «100 дней президента» Зеленский грозно сказал, что «есть большие вопросы», из каких источников финансируется партия Медведчука и пообещал, что «это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», - напомнил активист.

«А Путин на форуме во Владивостоке сказал, что если Зеленский «начнет преследование оппозиции (т.е. партии Медведчука), «что ничего хорошего из этого не получится…»

Прочтя между строк сие послание, Зеленский понял, что получится только плохое. Причем только для него…», - разъяснил блогер.

Чаплыга обращает внимание, что и на этот раз Кремль сразу же ответил Зеленскому по поводу Медведчука.

«Никогда раньше не было и вот опять! Сразу же после заявления Зеленского Кремль в тот же день прямо ответил, что «Российская Федерация не финансирует Медведчука», - процитировал он.

«С намеком, что если на словах не доходит, то можно и по-плохому. Тут даже «Украинская правда», которая не любит Медведчука, прямо написала, что Зеленский «в страхе перед потенциальной реакцией Путина», - добавил блогер.

Чаплыга пишет, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась и никаких поблажек со стороны Кремля Зеленскому и «зеленым» «не будет, потому что мирное урегулирование на Донбассе они завалили чуть менее, чем совсем».

«Фактически, как и при Порошенко идет война. Переговоры в Минске зашли в тупик. А в то, что будет следующий «нормандский формат» не верит даже сам Ермак, который об этом говорит», - аргументирует он свое мнение.

«Мне интересно, а когда Зеленский поедет на Юго-Восток, он будет продолжать вещать нарративы из электорального маргинеса Порошенко или там сочинит противоположную историю о мире, переговорах и уважении к инакомыслию?», - задается вопросом политический активист и блогер Михаил Чаплыга.