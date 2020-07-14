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Европейский Союз в очередной раз подтвердил свою официальную позицию, что только полное выполнение Минских договоренностей - это единственный способ мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Об этом говорится в ответе Европейского совета - высшего координационного органа ЕС - на запрос депутата Европарламента Максимилиана Кра касательно мирных инициатив председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, таким образом Евросоюз поддержал мирный план Виктора Медведчука и четко дал понять действующей украинской власти, что нужно выполнять Минские договоренности.

Об этом Кирилл Молчанов сообщил в эфире телеканала «112 Украина: «Подобные ответы на письма Медведчука это очередная демонстрация, в первую очередь нашим власть имущим, таким как Резников, который рассказывает, что Минские соглашения нужно переписать, дезавуировать или трансформировать. Но представители Запада, начиная с Франции и Германии, заканчивая площадкой ООН, считают, что Минские соглашения приняты и их нужно воспринимать, как полноценный текст без каких-либо изменений», - отметил политолог.

Ранее Виктор Медведчук отметил, что из-за отсутствия у власти политической воли реализация Минских соглашений находится на нулевой отметке.
ForUm

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