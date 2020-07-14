Юлия Пилецкая, политический эксперт, в интервью телеканалу NewsOne прокомментировала заявление вице-премьера и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова: «Он открыто заявил, что украинские власти отказываются выполнять Минские соглашения, при этом Европейский союз постоянно дает понять, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным способом найти мирное решение конфликта на Востоке страны».

Напомним, что в своей колонке для Atlantic Council Алексей Резников написал, что Минские соглашения не отражают сегодняшних реалий и потребностей урегулирования конфликта на Востоке Украины, а Западу следует поддержать пересмотр «Минска» и прагматический подход к его выполнению, что позволит реально изменить ситуацию в Донбассе.

Юлия Пилецкая считает, что Минские соглашения являются единственным легитимным документом, на основе которого можно достичь мира на Донбассе, это такая дорожная карта для Украины.

«И если эти соглашения не выполняются, то это плохо как для Владимира Зеленского, так и для правящей власти в целом. Здесь Киев совершает ошибку, дискредитирует себя, перед Москвой и Европой. Здесь мы видим, что Виктор Медведчук стратегически переиграл своего политического оппонента», - резюмировала Юлия Пилецкая.

Напомним, ранее председатель Политрады партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук потребовал от президента Владимира Зеленского отказаться от курса эскалации конфликта и призвал к выполнению Минских соглашений и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже. «Результатом невыполнения Минских соглашений будет одно – потеря Донбасса. И это не простят ни одной власти» - заявил парламентарий.