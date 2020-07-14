Нынешняя власть не только продолжает преступную политику экс-президента Петра Порошенко, направленную на деиндустриализацию, деградацию, деинтеллектуализацию и депопуляцию Украины, но и достигла в этом новых высот, поэтому должна незамедлительно уйти в отставку.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле напомнили, что украинская власть оказалась в эпицентре очередного международного скандала, продемонстрировавшего бесчеловечное, эксплуататорское отношение либертарианцев к простым украинским гражданам.

«Разномастные чиновники, политики и топ-менеджеры из числа соросят и западных эмиссаров, получающие в нищей Украине десятки, сотни тысяч, а то и миллионы гривен в виде зарплат и премий, относятся к украинскому народу не как к источнику власти, а как к бесправной рабочей силе. Как стало известно, делегация Украины, принимавшая участие в работе Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в феврале 2020 года, осознанно и злонамеренно утаила от депутатов Верховной Рады выводы этого Комитета», – сообщили в ОПЗЖ.

В партии объяснили, что речь идет о законах Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции», а также законопроектах «О труде», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)», «О забастовках и локаутах» и «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения».

«Комитет ООН пришел к ряду выводов, которые со всей очевидностью доказывают, что громкие заявления власти о создании условий для того, чтобы украинцы возвращались в Украину, ‒ не более чем дешевый пиар. Международные эксперты в пух и прах разбили все новаторские инициативы Зе-власти. Особо стоит отметить, что решение утаить информацию от депутатского корпуса и рядовых граждан исходило непосредственно из Офиса Президента. Экс-министр соцполитики Юлия Соколовская, ныне являющаяся заместителем руководителя Офиса Президента, участник многочисленных грантовых программ USAID и МВФ, не сочла нужным проинформировать депутатов о выводах Комитета ООН», – возмущены в ОПЗЖ.

У политсилы не вызывает сомнений, что за широкомасштабной и всеохватывающей «реформой» либертарианцев по уничтожению социальных устоев государства стоят так называемые стратегические партнеры Украины: МВФ, транснациональные корпорации и соросовские структуры.

«Те силы, которые ввели внешнее управление в стране, заставили Зеленского и «Слугу народа» открыть рынок земли, а теперь нуждаются в бесправной, безмолвной рабочей силе» – заявили в партии.

Жесткая критика со стороны партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заставила Зеленского и представителей коллективного Запада поумерить свои аппетиты, скандальный законопроект «О труде» был отозван.

Однако, продолжили в ОПЗЖ, остальные, не менее преступные законопроекты могут быть рассмотрены «слугами народа» уже в ближайшее время. Речь идет о законодательных инициативах, работающих на раскол общества и узаконивают дискриминацию русскоязычных граждан.

«Комитет ООН отметил, что Закон Украины № 2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусматривает разный подход к различным языкам меньшинств. Комитет обеспокоен тем, что «этот закон в значительной степени относится к еще не принятому закону о коренных народах и меньшинствах, что оставляет правовой пробел в защите языков меньшинств».

Кроме того, анализируя Закон Украины № 2145-VIII «Об образовании», Комитет рекомендовал «обеспечить, чтобы любой пересмотр, применение и толкование закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 2704-VIII) и закона «Об образовании» (№ 2145-VIII) вели к полному соблюдению статей 2 (2) и 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, особенно в отношении различного отношения к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза», – перечислили в ОПЗЖ.

Таким образом, констатировали в партии, Комитет ООН недвусмысленно указал, что не может допускаться какая-либо дискриминация по отношению к языкам коренных народов и национальных меньшинств, независимо от того, являются они языками ЕС или нет.

«Разумеется, этот вывод Комитета также был скрыт от депутатов соросятами как такой, который может помешать политике насильственной украинизации и дискриминации русскоязычного населения. Все вышеперечисленное свидетельствует о правовом нигилизме власти и циничном попрании законных прав украинских граждан», – отметили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

На этом фоне, акцентировали внимание в политсиле, очередное заявление президента Владимира Зеленского по поводу нормальных рабочих мест и нормальной заработной платы, которые способны удержать украинцев в стране, звучит как издевательство над здравым смыслом.

«Зе-власть не только продолжает преступную политику Порошенко, направленную на деиндустриализацию, деградацию, деинтеллектуализацию и депопуляцию Украины, но и достигла в этом новых высот. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: несостоятельная, импотентная, власть, которая обманула 73% своих избирателей во всех вопросах – от урегулирования конфликта на Донбассе до восстановления экономики, от социальной защиты граждан до взвешенной гуманитарной политики, исчерпала кредит доверия украинского народа. Мы требуем от Президента Зеленского и его команды, которые отстаивают интересы МВФ и крупного капитала в ущерб интересам своих граждан, немедленно подать в отставку», – подытожили в ОПЗЖ.