Общественная организация «Украинский Союз инвалидов войны (участников боевых действий)» обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом ответить на открытое письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука касательно того, когда будет достигнут мир на Донбассе, оставлены насильственная украинизация и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Так, в своем обращении к Зеленскому представители общественной организации отмечают, что поддерживали Зеленского на президентских выборах и продолжают верить, что он может изменить жизнь в Украине к лучшему. Однако, считают, что глава государства должен открыто давать ответы на вопросы, которые в первую очередь интересуют украинское общество.

«Не всегда людям понятны ваши шаги и мотивация, некоторые из них надо объяснять. Это также часть работы Президента. Недавно мы увидели в прессе письмо господина Медведчука. Там был ряд вопросов, которые неплохо было бы объяснить всей стране», - говорится в обращении Общественной организации «Украинский Союз инвалидов войны (участников боевых действий)».

В частности, члены организации солидарны с Виктором Медведчуком в том, что общество должно услышать ответы на вопросы, когда будет установлен мир на Донбассе, прекращена насильственная украинизация, оставлен грабительский рост тарифов на коммунальные услуги.

«Мы также понимаем, что Вы лично стараетесь и ведете переговоры со всеми, от кого может зависеть противостояние на Востоке Украины. Однако, мы не понимаем, почему до сих пор нет решительных шагов в достижении мира, нет прогресса в этом процессе.

Не менее актуальным является вопрос тарифов. Мы понимаем, что бедность не преодолеть сразу, что это долгий процесс. Но ответьте обществу и нам, каким образом Вы боретесь с теми, кто грабит страну? И когда эта эпоха бедности закончится?

Вопрос насильственной украинизации также актуален. Дело в том, что его по-прежнему используют Ваши враги для давления на Вас и на общественное мнение. Пора признать, что множество людей в этой стране говорят на русском языке. В конце концов, согласитесь, люди говорят на том языке, который им удобен, и нет смысла заставлять их говорить на том языке, который требует политическая конъюнктура», - отмечается в обращении.

Ранее мы сообщали, что председатель Политсовета партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором поднял вопросы установления мира на Донбассе, насильственной украинизации, высоких коммунальных тарифов. Обращение Виктора Медведчука поддержали обращались, в частности, Академия экономических наук Украины, Союз юристов Украины, ряд других организаций и общественных деятелей.