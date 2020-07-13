Видные украинские ученые, деятели культуры и представителя ряда общественных организаций подписали «Меморандум о взаимопонимании», в котором призвали Президента Украины Владимира Зеленского ответить на открытое письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчука.

Так, в меморандуме отмечается, что за год своей президентской каденции Зеленский так и не приблизился к установлению мира на Донбассе. В то же время, в угоду западным кредиторам, принят закон о продаже земли, повышаются коммунальные тарифы. Несмотря на предвыборные обещания гаранта Конституции, продолжается насильственная украинизация.

«Война на Донбассе не дает Украине возможность развивать свою промышленность. Диктат западных кредиторов привел к тому, что украинских фермеров фактически лишают земли, вынуждая платить непомерные налоги или продавать их крупным корпорациям. Диктат западных кредиторов привел к тому, что миллионы граждан опасаются зимы из-за страха умереть в холоде из-за отсутствия средств на оплату энергоносителей. Из-за политики насильственной украинизации у нас нет шансов вернуть доверие жителей востока Украины и Крыма», - говорится в тексте меморандума.

Также авторы заявления особо отметили, что Зеленский никак не отреагировал на попытки представителей националистических партий заблокировать поступления в украинские ВУЗы выпускникам с Донбасса.

«Обратите внимание, как партии националистов отказались предоставить преференции детям Донбасса при поступлении в украинские вузы. Детям, которые уже и забыли, что их родина – Украина. Детям, чьим родителям, бабушкам и дедушкам Украина не платит пенсию и не пускает к себе уже четвертый месяц».

По мнению подписантов, Зеленский проявляет свои амбиции, и поэтому не прислушивается к советам опытных политиков.

«У вас есть свои амбиции и желание доказать всем, что Вы справитесь без подсказок других. Только этим мы можем объяснить Ваше упорное молчание и нежелание ответить на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который, как опытный политик, протягивает Вам руку поддержки», - отмечается в меморандуме.

Однако, такая позиция Зеленского может привести к распаду страны.

«Украина за 6 лет скатилась в яму. Дальше – раскол, распад и массовая эмиграция населения. Таким вы видите Ваше наследие? Вы вошли в историю нашей страны как президент с рекордной поддержкой. И рискуете из-за своих амбиций и предателей в своей команде запомниться как последний президент Украины. Мы все обращаемся к Вам с просьбой одуматься и прислушаться к разумным и взвешенным советам научных и общественных деятелей, деятелей культуры и искусства!», - говорится в обращении к Зеленскому.

Меморандум подписали академик, доктор экономических наук Анатолий Пешко, народная артистка Украины, общественный деятель Нина Матвиенко, народная артистка Украины, общественный деятель Раиса Недашковская, общественный деятель Инна Иваночко, композитор, народный артист Украины Владимир Быстряков и другие.

Ранее мы сообщали, что с требованием ответить на открытое письмо Виктора Медведчука к Владимиру Зеленскому обращались, в частности, Академия экономических наук и Союз юристов Украины.

Ученые, деятели культуры и общественные деятели Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ответить на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ZIK.

Приводим его дословно:

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому от ученых, деятелей культуры, общественных деятелей Украины

Уважаемый Владимир Александрович!

Прошло больше года с момента вашего избрания в должности главы государства.

К сожалению, этот год страна не может занести себе в актив. Украина до сих пор движется в сторону разрухи. Виной тому четыре проблемы:

1. Война на востоке Украины, которая ежедневно уносит жизни украинских военнослужащих и мирных граждан, а также обворовывает бюджет страны минимум на 20% ежегодно. И это только прямые расходы, не считая косвенных убытков;

2. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности, осуществляемое под диктат западных кредиторов;

3. Принятие закона о продаже земли, который противоречит интересам граждан Украины, не желающим продавать землю иностранным юридическим и физическим лицам, что осуществляется через механизм залога земли, принадлежащей гражданам Украины через систему банковского кредитования или договора ссуды. Принятый Вами закон позволяет иностранным банкам и банкам со значительной долей иностранного капитала в украинских банках осуществлять выкуп украинской земли в неограниченных объемах, что категорически противоречит интересам народа Украины и грубо нарушает их конституционные права и является уголовным преступлением, статья 111 Уголовного кодекса Украины;

4. Решение проблемы национальных меньшинств Украины, обеспечение свободы веры исповедания и языкового равенства граждан Украины по всей ее территории.

Война на Донбассе не дает Украине возможность развивать свою промышленность, вынуждает импортировать энергоносители, которыми природа щедро наградила украинскую землю. Из-за кабального Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом Украина вынуждена менять устойчивую экономическую модель, которая обеспечивала стабильный экономический рост. Вместо этого, при вашем попустительстве, из Украины делают поставщика хлеба и рабочей силы.

Диктат западных кредиторов привел к тому, что украинских фермеров фактически лишают земли, вынуждая платить непомерные налоги или продавать их крупным корпорациям. Диктат западных кредиторов привел к тому, что миллионы граждан опасаются зимы из-за страха умереть в холоде из-за отсутствия средств на оплату энергоносителей. Еще семь лет назад мы и подумать не могли о такой проблеме!

Из-за политики насильственной украинизации у нас нет шансов вернуть доверие жителей востока Украины и Крыма. Обратите внимание, как партии националистов отказались предоставить преференции детям Донбасса при поступлении в украинские вузы. Детям, которые уже и забыли, что их родина – Украина. Детям, чьим родителям, бабушкам и дедушкам Украина не платит пенсию и не пускает к себе уже четвертый месяц.

Владимир Александрович, у Вас есть свои амбиции и желание доказать всем, что Вы справитесь без подсказок других. Только этим мы можем объяснить Ваше упорное молчание и нежелание ответить на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который, как опытный политик, протягивает Вам руку поддержки, а также на письмо академика и первого вице-президента Академии экономических наук Украины Анатолия Пешко, обладающего огромным практическим опытом в экономике аграрного и промышленного секторов Украины.

А еще Вы не ответили на открытое письмо известного общественного деятеля, представляющего западный регион Украины, - Инны Иваночко с аналогичными просьбами, адресованными Вам.

Украина за 6 лет скатилась в яму. Дальше – раскол, распад и массовая эмиграция населения. Таким вы видите Ваше наследие?

Вы вошли в историю нашей страны как президент с рекордной поддержкой. И рискуете из-за своих амбиций и предателей в своей команде запомниться как последний президент Украины.

Мы все обращаемся к Вам с просьбой одуматься и прислушаться к разумным и взвешенным советам научных и общественных деятелей, деятелей культуры и искусства!