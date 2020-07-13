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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» находится в рейтингах на втором месте после «Слуги народа», поэтому было бы естественным общение президента Украины Владимира Зеленского с председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Данное мнение украинского политолога Михаила Погребинского обнародовано в блоге World News Network.

«У президента Владимира Зеленского, вероятно, есть такие советники, которые советуют ему избегать прямого общения с лидером оппозиции. Однако общение с лидером оппозиции было вполне естественным», – заявил эксперт.

Погребинский напомнил, что ранее Медведчук публично обратился к Зеленскому, призвав главу государства принять существующую реальность. Также политолог согласен с мнением, что отсутствие ответа президента на открытое письмо Медведчука также является ответом.

«Человеку нечего сказать. Но опросы общественного мнения показывают, что в партийных рейтингах партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» стоит на втором месте сразу после партии Зеленского, и было бы естественным полностью провести какое-то общение, поскольку основная политическая оппозиция спрашивает вещи, на которые нужно ответить», – считает Погребинский.

Издание напоминает, что согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг президента Зеленского и «Слуги народа» неуклонно падает. Сейчас рейтинг партии составляет 30,3% голосов (41,5% в апреле). У OПЗЖ рейтинг, напротив, растет: 21,8% (против 14,2% в апреле).

Ранее Виктор Медведчук в открытом письме Владимиру Зеленскому заявил, что успех президента зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды, рассчитывать глава государства может лишь на тех, кто умеет работать, профессионален и хочет добиться необходимого для Украины результата. 
ForUm

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