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За последний год на на офисы политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» радикалами было совершено более 30 нападений. При этом власть не только не противодействует этому, а наоборот - поддерживает действия радикалов.

Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

«Надо сказать, что за последний год правления президента Зеленского на офисы политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» было совершено более 30 нападений. По сути, каждую неделю на офисы оппозиционной партии нападают радикалы. Власть молчит. Власть не просто молчит - власть поддерживает этих радикалов, власть подстрекает их на эти действия», - отметил Кузьмин.

По словам оппозиционного политика, «мы надеялись, что гарант Конституции, президент Зеленский вмешается в ситуацию, остановит это безумие, примет меры по наказанию виновных».

«Что же произошло на самом деле? Президент поддержал радикалов! Он их провоцирует, он их подстрекает к таким бесчинствам и заявление Зеленского о том что ОПЗЖ финансируется из за границы, российскими спецслужбами, Кремлем - это из ряда вон выходящее. Это то, чего президент делать не может. Мы обязательно обратимся с депутатским запросом в сессионный зал и потребуем от президента Зеленского объяснить свою позицию. Пусть он объяснит нам, депутатам, обществу - что он имел в виду, и почему он занял такую позицию по отношению к оппозиционной партии», - добавил Кузьмин.

Нардеп подчеркнул, что оппозиционеры обязательно обратятся с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности «всех, кто занимается травлей оппозиционной партии и ее лидеров».

Ранее »Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала от Владимира Зеленского остановить политическое давление на партию и прекратить попытки дискредитации главы политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука. 

«Эти попытки - бесполезны, а политические преследования - противозаконны.

Сегодня именно «Оппозиционная платформа - За жизнь» является единственной реальной альтернативой антинародному курсу власти. Очевидно, накануне местных выборов власть очень боится роста популярности и доверия к нашей политической силе», - говорится в заявлении «Оппозиционной платформы - За жизнь», обнародованном пресс-службой партии.
ForUm

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