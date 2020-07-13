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Мы и дальше будем наблюдать тренд, когда рейтинг власти и партии «Слуга народа» падает, а поддержка оппозиции растет. Такое мнение в эфире канала «112 Украина» выразила политический консультант Юлия Пилецкая.

«Не теряем надежды, что президент все-таки ответит на открытое письмо оппозиционного лидера. Потому что Владимир Зеленский раньше пытался отвечать всем, даже там, где его не спрашивали. А примерно неделю назад он дальнобойщикам отвечал, на что они ему ответили, что его, собственно, не спрашивали», - привела она пример.

«А здесь, в принципе, вопрос политической коммуникации, потому что надо отвечать на запросы оппозиции. Потому что это моветон не ответить. Это вопросы, которые волнуют общество, а президент молчит», - уверена политолог.  

По словам Пилецкой, «в Украине сегодня ощущаются и горечь, и разочарование».

«Конечно, президент Зеленский приходил к власти как «президент надежды». А сейчас украинцы озвучивают совсем другую формулировку – «президент войны». А «слуг народа» начали называть «слугами МВФ», - так политолог охарактеризовала настроения украинцев.

«Конечно, мы видим социологию. И социологи подтверждают - рейтинг "Слуги народа» тает. «Брехнею світ пройдеш», як відомо, «але назад не повернешся», - привела она народную поговорку.

По словам Пилецкой, Виктор Медведчук не дает Зеленскому забыть о его предвыборных обещаниях.

«Тот самый Виктор Медведчук, который соревнуются с Владимиром Зеленским за одного и того же избирателя. А это адекватные украинцы, рационально мыслящие, прагматичные. Те, которые, в первую очередь, имеют запрос на мир, во-вторых, имеют запрос на защиту социальных прав, на то, чтобы украинское государство было социальным», - так описала политолог портрет этого избирателя.

«Владимир Зеленский им обещал – они оказались обманутыми. Виктор Медведчук обещал не так сладко, не так сахарно. Но он говорил о серьезных решениях, взвешенных и понятных», - конкретизировала она.

По словам Пилецкой, социологические исследования показывают, что растет рейтинги тех политических сил, «кто говорит с избирателями рационально, кто разъясняет, кто демонстрирует стойкость в своих идеологических убеждениях».

«А Медведчук как раз очень устойчиво коммуницировал свои идеологические убеждения и разъяснял, почему в данной кризисной ситуации это будет полезно для Украины. И предлагал решения, некоторые даже математически обосновывал, цифры показывал», - привела она аргументы.

По словам Пилецкой, «партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа» дышит «слугам народа» в спину».

«Поэтому понятно, что они прирастают, «слуги народа» худеют. И мы будем, видимо, видеть этот тренд и дальше», - прогнозирует политический консультант Юлия Пилецкая.
ForUm

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