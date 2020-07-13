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Вчера, 12 июля, тысячи болгар провели четвертый день антиправительственных протестов в столице Софии и нескольких других городах страны, сообщает Радио Свобода. Демонстранты заполнили в Софии площадь возле правительственных зданий с требованием отставки консервативного правительства.

Протесты также прошли в Бургасе, Пловдиве, Варне, Благоевграде и Габрово. Люди скандировали: «отставка», «мафия» и требовали отстранения от должности генпрокурора Ивана Гешева.

Социалистическая оппозиция в парламенте также вчера заявила, что предложит представление о недоверии Кабинету министров за «коррупцию» 15 июля и обратилась к протестующим с просьбой о поддержке.

На прошлой неделе президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку на фоне многотысячных протестов граждан против коррупции среди государственной элиты страны.

С требованием отставки правительства Бойко Борисова и генерального прокурора страны президент выступил после того, как двумя днями ранее Генпрокуроратура провела в канцелярии президента обыски. Обыск произошел после того, как Радев заявил, что Национальная служба защиты, которая отвечает за охрану президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя «Движения за права и свободы».

По его словам, хотя Национальная служба защиты подчиняется президенту, решение о безопасности Догана принимает комиссия, подчиненная исполнительной власти, то есть Борисову.

 
ForUm

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