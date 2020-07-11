Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием дать политическую оценку возможному превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

Отмечается, что Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, что открывает путь к его превращению в мечеть.

Украина, как государство не может оставаться в стороне, так как решение турецкого суда затрагивает религиозные чувства миллионов украинцев, исповедующих христианство.

«Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей, канонического православия и уважения к исторической памяти нашего народа. Потому мы, как и миллионы украинцев, а также христиан всего мира, не можем равнодушно смотреть на провокационное решение турецких властей изменить статус храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле, историческом Царьграде. Именно оттуда на нашу землю пришла православная вера, которая стала основой самосознания и культуры всех восточнославянских народов», - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ уверенны, что решение Высшего административного суда Турции продиктовано сиюминутной политической конъюнктурой.

В связи с этим «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Владимира Зеленского не отмалчиваться, дать справедливую политическую оценку действиям турецкой стороны, и встать на защиту христианских принципов, как это сделали лидеры других христианских стран.

«В сложившихся обстоятельствах, когда правительства ведущих христианских стран мира однозначно осудили непродуманный шаг официальной Анкары, стыдливое молчание украинского руководства лишний раз демонстрирует его неспособность отстаивать важные для большинства украинцев принципы.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Президента Украины дать оценку планам превращения собора Святой Софии в мечеть», - отмечается в зявлении.

Ранее мы сообщали, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования ее лидеров.