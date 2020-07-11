Своим нежеланием прекратить насильственную украинизацию, остановить раскол общества, установить мир на Донбассе Владимир Зеленский демонстрирует свое открытое неуважение к гражданам нашей страны.

Такое мнение выразил академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины, общественный деятель Анатолий Пешко во время круглого стола «Открытое письмо Виктора Медведчука к президенту Украины». Так, по мнению Анатолия Пешко Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, и теперь не хочет отвечать за это перед украинским народом.

«Он обещал нам, что решит проблемы межнациональных отношений в Украине, решит проблемы равенства всех вероисповеданий, проблему языков, что не будет принудительной украинизации, что каждый человек будет разговаривать на том языке на котором его научили мать и отец. Однако украинская власть не хочет слышать украинский народ», - отметил Пешко.

Он также напомнил, что очень много украинских общественных деятелей, лидеров общественных организаций, представителей научных кругов общались к Владимиру Зеленскому с просьбой ответить на письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в котором поднимались самые важные для Украины, на данный момент, вопросы.

«Мы обращались к президенту Зеленскому, с неоднократной просьбой услышать людей. Услышать и по телевидению, и письменно. Это было письмо и председателя политсовета «Оппозиционной Платформы – За Жизнь» Виктора Медведчука. Было и мое обращение к президенту, с почти аналогичными просьбами. Было обращение общественного деятеля Украины, представляющего западный регион – Инны Иваночко. Я знаю, были и другие обращения наших общественных деятелей. И несмотря на это президент нас просто не слышит. Он не хочет ответить на наши письма, он не пришел на нашу встречу, хотя мы его просили и приглашали», - констатировал академик Анатолий Пешко, и добавил, что таким образом Зеленский проявил неуважение к украинскому обществу.

Напомним, что ранее председатель Политсовета партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором предложил ответить обществу, почему до сих пор не достигнут мир на Донбассе, в стране продолжается насильственная украинизация и растут тарифы на коммунальные услуги.