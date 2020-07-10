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В Кремле опровергли слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией. Об этом во время пресс-конференции 10 июля 2020 года заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Российская Федерация не финансирует Медведчука… по всей видимости, у президента Украины имеется ошибочная информация».

Так в РФ отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное во время его официального визита 9 июля 2020 года на Волынь. Тогда руководитель «Нацкорпуса» на Волыни Андрей Дьяченко задал президенту вопрос об источнике финансирования политических проектов Медведчука. Тем самым, по сути, подтверждая, что Медведчук и его партия набирают силу и забирают электорат у Зеленского. Президент ответил, что он уверен: финансирование идет из России. «Мы должны с вами жить по закону. Я уверен, что финансирование идет из Российской Федерации. У нас есть правоохранительные органы, которые, действительно, должны разбираться», ‒ заявил Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский впервые голословно заявил о якобы российских источниках финансирования Медведчука или его политической силы еще 31 августа 2019 года в своем интервью на «1+1». С тех пор прошел почти год, но никаких доказательств своих слов Зеленский так и не представил.
ForUm

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