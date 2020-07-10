Президент Украины Владимир Зеленский избегает ответов на важные вопросы, которые интересуют украинцев. Вместо этого он повторяет губительную политику своего предшественника Петра Порошенко и возвращением к языковому вопросу пытается внести раскол в общество и отвлечь внимание от действительно важных проблем. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала глава общественной организации «Народный Союз», экономист Ирина Паламар.

По ее мнению, насильственной украинизацией и фактическим отказом от мирного урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский предал своих избирателей на Юго-Востоке Украины.

«У меня вопрос, почему уже месяц президент не может ответить на письмо Виктора Медведчука. Ведь это проблемы всей Украины. Это то, что нам обещал президент, это его предвыборные обещания. Он обещал нам мир, он обещал нам убрать насильственную украинизацию, он обещал экономическое чудо. А, по сути, он поддерживает политику партии войны. И он, фактически предает весь свой электорат, который, в принципе, у него был сосредоточен на Юго-Востоке. А там это русскоязычное население, и эта насильственная украинизация вызывает внутренний протест. 38% населения Украины разговаривают на русском языке», - сказала Ирина Паламар.

Она справедливо отметила, что русский язык является неотъемлемой частью истории Украины, а попытки разделить украинцев по языковому признаку превращают Украину в тоталитарное государство. И делается это для того, чтобы отвлечь внимание наших сограждан от действительно реальных проблем в стране.

«Это делается для того, чтобы скрыть свои преступления, увести градус общественности в эмоциональное русло. Языковой вопрос – это своего рода игра на эмоциях населения. Они грабят страну путем Набсоветов, соросят, забирают все, что создавали все эти годы наши дедушки, бабушки, отцы. А нам кидают кость - «мову», - добавила Ирина Паламар.

Также она обратила внимание, что в таких развитых и прогрессивных европейских странах, как Великобритания, Бельгия, Люксембург, Швейцария, несколько государственных языков.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором поднял вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, насильственной украинизации и непомерных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.