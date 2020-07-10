Даже не верится, что меньше года назад за «Слугу народа» Владимира Зеленского проголосовали 43%, а сейчас рейтинг составляет 30%. И, скорее всего, падение продолжится. Так политический эксперт Юрий Корольчук у себя в Facebook прокомментировал результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Корольчук считает, что две главные проблемы Зеленского и «слуг народа» - это мифичность и аморфность.

«Мифичность и аморфность «Слуги народа» - это ожидаемое и прогнозируемое явление. «Понабирали по объявлениям» - это первое, что «косит» рейтинг партии Зеленского», - поясняет эксперт.

Вместе с тем, пишет Корольчук «есть и более глубокие и глобальные тренды, которые уже очень скоро сотрут с политической карты «Слугу народа». В первую очередь, пишет он, из-за того, что ни одно из предвыборных обещаний Зеленского не было выполнено.

«И такими трендами являются мифичность и аморфность лидера «Слуги народа» президента Владимира Зеленского. Его главные мифы - это достижение мира на Донбассе, снижение тарифов на коммунальные услуги и снижение градуса конфликтов по оси «украинский - русский язык». Все это - легко проверить - было фактически предвыборной программой Зеленского. Но ничего не было выполнено. Все стоит на месте», - констатировал эксперт.

Именно поэтому, пишет Корольчук, открытое письмо Виктора Медведчука к президенту, где перечисляются невыполненные обещания, готов подписать каждый из 73 % избирателей, голосовавших за Зеленского.

«Поэтому письмо Медведчука о мире на Донбассе, тарифах и языке - это письмо, которое может подписать каждый избиратель Зеленского, которых было аж 73 %. Не все голосовали против Порошенко. Большинство жителей Востока и Юга Украины голосовали против войны на Донбассе, против высоких тарифов и политизации языкового вопроса», - так характеризует эксперт мотивацию избирателей.

«Отдельно можно обратить внимание, что Медведчук обращается к Зеленскому как к русскоязычному украинцу. Ведь именно так и есть. Кто вспомнит Зеленского, который говорил на украинском языке? Это было больше творческим аспектом его жизни, а не естественным. Так оно и есть, как написал в письме Медведчук.

Конечно, сейчас Зеленский - президент, поэтому выступает на украинском языке. Но от этого языковой вопрос не исчез из повестки дня его избирателей», - констатирует эксперт.

Все эти факторы в целом и приводят к тому, что рейтинг «Слуг народа» падает, а избиратели переходят к оппозиции, приходит к выводу Корольчук.

«И здесь мы возвращаемся к началу, где речь шла о социологии, снижении рейтинга «Слуги народа» и росте влияния «Оппозиционной платформы - За жизнь» Медведчука», - заключил политический эксперт Юрий Корольчук.