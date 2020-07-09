Количество украинцев, считающих, что страна развивается в неправильном направлении, приближается к показателям заката правления Порошенко. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Роман Губриенко комментируя результаты социологического исследования Центра Разумкова.

«Количество тех, кто думает, что страна движется в неправильном направлении, выросло до 61,3%. Опасный симптом, потому что этот показатель приближается к цифрам периода «позднего Порошенко». К примеру, на закате правления Порошенко в декабре 2018 года, 70% украинцев выражали мнение, что страна движется в неправильном направлении», - сравнивает журналист.

«За год партия власти потеряла почти 13% рейтинга. … Более того, эти потери являются невозвратными. Избиратель, который связывал с командой и партией президента большие ожидания после столь большого политического разочарования вряд ли уже вернется в лагерь симпатиков «зеленых», - констатирует журналист.

Губриенко прогнозирует, что если так пойдет и дальше, то электоральный лагерь «слуг» вскоре будет напоминать немногочисленный фан-клуб Порошенко, беснующийся громко, не жестко внутри своего «электорального гетто».

В то же время, Роман Губриенко отмечает, что у «Батькивщины» Юлии Тимошенко проблема иного характера, которую вполне емко можно определить термином «застой». Рейтинг партии почти безнадежно замер в диапазоне 8+ , и не демонстрирует никаких признаков роста. Это прямое следствие отсутствия каких-либо новых смыслов, предложений и политических наработок, предлагаемых избирателям партийным руководством».

Что касается ОПЗЖ, то, по словам Губриенко, партия Виктора Медведчука прибавила более 8 % рейтинга, потому что использует в своей деятельности китайские стратагемы - профессиональные приемы борьбы политических и военных стратегов.

«Стратагема «Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао», если тезисно, это определить, какие есть болевые точки у противника и постоянно наносить удары именно по ним. А «В покое ожидать утомленного врага» — умело пользоваться ошибками, которые совершает противник», - характеризует журналист.

По словам Губриенко, с одной стороны, партия Медведчука критикует властную команду за очевидные провалы по ключевым политическим и экономическим вопросам - предлагая взамен свои рецепты решения наболевших проблем.

«Это и отсутствие видимого прогресса в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это и провал лозунга «закінчення епохи бідності» с продолжением всевозможных антисоциальных реформ эпохи Порошенко-Яценюка-Гройсмана. Это и нежелание пересматривать агрессивную националистическую гуманитарную политику, в частности, насильственную украинизацию и огульное переписывание истории в стиле одиозного Вятровича», - написал автор.

С другой стороны, пишет Губриенко, оппозиция грамотно фокусирует внимание общества на ошибках «зеленых», подчеркивая решения Зеленского и «слуг», которые идут вразрез с ожиданиями людей.

«Например, так было с законом о продаже земли, который фракция Медведчука блокировала несколько месяцев. А против продажи земли, по данным Центра Разумкова за март этого года, выступают 64,3 % - именно столько голосовали бы против, если бы власть спросила мнение народа на референдуме», - приводит данные журналист.

Вторая партия, которая демонстрирует электоральный рост, по словам Губриенко – это «Евросолидарность» Петра Порошенко.

По словам Губриенко, к Порошенко перешли избиратели «Голоса», а также «частично растворились остатки электорального потенциала партии «Украинская стратегия Гройсмана» и подзабытой «Самопомощи» мэра Львова Садового.