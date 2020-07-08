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Чем дольше Украина терпит колониальную позицию МВФ, тем хуже становится ситуация в стране. Об этом, давая оценку позиции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и одного из ее лидеров Виктора Медведчука по вопросу сотрудничества Украины и МВФ, пишет в своем материале немецкий интернет-журнал Telepolis.

На страницах издания приводят слова Виктора Медведчука о том, что он и его партия прилагают все усилия в борьбе за Украину, чтобы страна не стала жертвой мародерства, чего хочет правительство и чего требуют от правительства МВФ и Фонд Сороса.

В публикации также отмечают решимость «Оппозиционной платформы – За жизнь» и Виктора Медведчука продолжать борьбу, несмотря на возрастающее давление со стороны власти и национал-радикалов.

«Многие давно приглядывались к нашей земле, к нашему национальному богатству и пытаются украсть его любой ценой. Мы делаем всё возможное и всё, что в наших силах, в рамках закона, и мы будем продолжать бороться, несмотря на весь шантаж и на то, что власть в парламенте голосует за этот закон и тем самым нарушает как Закон о регламенте, так и Конституцию», – цитирует Виктора Медведчука Telepolis.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что ряд новых требований МВФ, выдвинутых для получения Украиной очередных траншей, направлены на то, чтобы сделать Украину еще более зависимой от этой организации, а также в еще большей мере закрепить введенное при экс-президенте Украины Петре Порошенко внешнее управление и ужесточить социально-экономическую политику.

Политик убежден, что Президент Украины Владимир Зеленский должен сделать всё, чтобы меморандум с МВФ не был подписан, так как это – реальная угроза национальному суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Медведчук указывает на то, что все события последнего времени: и меморандум с МВФ, и действия, направленные на кадровые изменения в Украине  – продиктованы с Запада как элементы и структура внешнего управления.
ForUm

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