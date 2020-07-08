Разочарование украинцев в Зеленском и «слугах народа» - это результат невыполнения предвыборных обещаний. Об этом пишет в своем блоге на https://korrespondent.net/ политический обозреватель Руслан Веснянко.

«В принципе, разочарование граждан и самим президентом, и «слугами» непонятно кого, вполне объяснимо. Достаточно вспомнить пакет обещаний (программой это назвать нельзя было) Зеленского перед выборами», - прокомментировал журналист.

Как пишет Веснянко, «потерянные симпатии электората перетекли к оппозиционерам» в лице «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Веснянко напоминает, что главным обещанием Зеленского было установить мир на Донбассе, но он его не выполнил.

«Главным пунктом значилось установление мира и выполнение минских соглашений. Однако мира в Донбассе как не было, так и нет, а переговоры в Минске зашли в тупик. На этом фоне Виктор Медведчук инициировал межпарламентский диалог в нормандском формате, и в составе делегации украинских оппозиционеров встречался с парламентариями Франции, Германии и России», - сравнивает журналист.

Веснянко также привел слова Виктора Медведчука, который в честь Дня Конституции напомнил Зеленскому, что власть не соблюдает Основной закон, который гарантирует свободное использование русского языка.

«Зеленский также обещал пересмотреть законы о языке и образовании, но и про это забыто. Главный оппозиционер накануне дня Конституции Украины напомнил главе государства, что нынешний Кабмин не соблюдает статью 10, гарантирующую свободное использование русского и других языков нацменьшинств страны», - пишет журналист.

Руслан Веснянко также пояснил мотивы создания «Украинского фронта в защиту исторической памяти», о котором было объявлено в День Победы 9 мая.

«И ещё один пример: несмотря на наличие деда-орденоносца, воевавшего в ВОВ, Зеленский фактически продолжил тактику Порошенко по игнорированию Дня Победы, отмечая вместо него непонятный «день памяти и примирения». И поэтому 9 мая глава политсовета ОПЗЖ объявил о создании общественного движения «Украинский фронт в защиту исторической памяти», - подчеркнул автор.

«Вот все эти (и не только) действия оппозиционеров и стали поводом перетекания к ним симпатий избирателей», - резюмировал политический обозреватель.

«Наконец, среди парламентских сил только партия Медведчука активно боролась против закона о продаже земли и даже заблокировала его принятие на несколько месяцев, на что горько жаловались даже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутаты-»слуги» помельче», - напомнил политический обозреватель Руслан Веснянко.

30 июня Центр Разумкова опубликовал результаты социологического опроса «Оценка гражданами ситуации в стране, уровень доверия к политикам, электоральные ориентации граждан».

По данным опроса, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы 4 партии:

провластная «Слуга народа» - 30,3%;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 21,8%;

«Европейская солидарность» - 15,7%;

«Батькивщина» - 8,5%.

Остальные партии, включая «Голос», не преодолевают 5%-ный барьер.