В Славянске в психоневрологическом интернате коронавирус COVID-19 обнаружили у 62 сотрудников и 216 подопечных. Об этом заявил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в Краматорске, сообщает пресс-служба ОГА.

«Действительно, в Славянске большой всплески заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находились 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется », - отметил Бойко.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.