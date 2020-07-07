также в разделеОбщество
7 июля. Картина дня
На энергоэффективность украинских школ, больниц и детсадов выделят €300 миллионов 4
Ляшко: Всплеск инфицирования COVID-19 на Закарпатье произошел из-за массовых празднований 11
СБУ задержала в Киеве сотрудника ГРУ РФ 24
В Луганской области диверсант пытался взорвать емкости с аммиаком 15
Стефанишина: Чуда не произойдет, ЕС не откроет Украине сразу все границы 32
Укрзализныця запускает еще 12 пригородных поездов 29
Эстония передаст Украине 2,4 тысячи пистолетов Макарова 21
У Зеленского предлагают принять закон о языках нацменьшинств 31
По фактам обысков у крымских татар завели дело 15
Кулеба назвал 23 страны, которые открыты для украинских туристов 41
Украина потратит на модернизацию предприятий 900 миллионов 20
В МИД объяснили, кому из украинцев разрешат въезжать в ЕС 69
В Украине вырос показатель заболеваемости коронавирусом 41
В Польше подожгли хостел, где жили украинские заробитчане 23
Не готовы к ослаблению карантина 9 областей Украины 19
Журналист: Прикрываясь решением суда, Опимах отдал государственное месторождение частной структуре 25
Украинские военные уничтожили 8 оккупантов и две вражеские САУ 707

В Славянске в психоневрологическом интернате коронавирус COVID-19 обнаружили у 62 сотрудников и 216 подопечных. Об этом заявил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в Краматорске, сообщает пресс-служба ОГА.

«Действительно, в Славянске большой всплески заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находились 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется », - отметил Бойко.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги