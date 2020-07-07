Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает абсолютно неприемлемым требование Европейского Союза к правительству Украины и парламенту отказаться от поддержки отечественного машиностроения. Об этом говорится в статье Виктора Медведчука, опубликованной на сайте партии.

Парламентарий уточнил: речь идет о письме, которое 3 июля 2020 года посол Евросоюза в Украине М. Маасикас направил премьер-министру Д. Шмыгалю и председателю Верховной Рады Д. Разумкову. В этом письме посол ЕС обратился к руководству нашей страны и фактически потребовал отменить последние действия Кабмина и парламента, направленные на стимулирование работы украинского машиностроения.

«М. Маасикас, вопреки дипломатическим нормам, позволил себе прямую и необоснованную критику проекта постановления Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства», опубликованного 11 июня 2020 года», ‒ отметил политик.

Медведчук объяснил: этим проектом постановления Кабмина предусматривается, что 15‒30% комплектующих к импортируемой продукции машиностроения должны производиться в Украине. Однако такая попытка защитить отечественного производителя и стимулировать развитие отрасли вызвала недовольство Евросоюза.

«На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации», ‒ заявил посол ЕС в Украине, подразумевая под «основами» Соглашения ВТО и Соглашение об ассоциации с ЕС.

Впрочем, и на этом посол ЕС не остановился. Он обрушился с критикой на законопроект № 3739 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности», так как он «нарушит ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации».

«Евросоюзу не нравится, что в Украине появились хоть какие-то перспективные планы поддержки отечественного машиностроения», ‒ констатировал Медведчук.

Но, как отметил политик, поддержать украинское машиностроение действительно необходимо, причем срочно.

«Падение объемов выпуска машиностроительной продукции в Украине только за последний год составило 22,4% (май 2020-го к маю 2019-го). Снижение экспорта продукции машин и оборудования из Украины составило в апреле 2020 года 28,6% (к апрелю 2019-го). Причем украинская машиностроительная продукция не составляет конкуренции продукции стран Евросоюза и в эти страны даже не экспортируется», ‒ привел данные Медведчук.

Он также добавил, что сотрудничество Украины с ЕС негативно сказывается на отечественной экономике в целом.

В частности, согласно данным Госстата, по итогам 4 месяцев 2020 года экспорт товаров Украины в страны ЕС сократился на 10,7% ‒ до $6,7 млрд, а его доля упала до 38,5%. Сальдо двустороннего товарооборота составило -$1,1 млрд.

«Более того, обещанная евроинтеграторами в 2014 году диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских также полностью провалены. К примеру, по итогам 2019 года Украина экспортировала товаров в страны Евросоюза на $20,7 млрд (доля ‒ 41,5%), на рынки стран СНГ – на $6,7 млрд (13,4%). Если сравнивать с 2011 годом, когда был зафиксирован пик торговли Украины с ЕС и СНГ, то годовой объем экспорта товаров в страны Евросоюза вырос всего лишь на $2,8 млрд (с $17,9 млрд), тогда как в страны СНГ – обвалился на немыслимые $19,5 лрд (с $26,2 млрд). Это привело к глубочайшему кризису в промышленности, невыполнению бюджетных поступлений, рекордным заимствованиям, появлению многомиллионной армии безработных и трудовой миграции, тотальной нищете», ‒ подчеркнул нардеп.

Парламентарий уверен, что письмо М. Маасикаса является очередным подтверждением того, что в Европе Украину рассматривают не как самодостаточную страну с развитой экономикой, а как колонию и сырьевой придаток.

«Евросоюз проводит в отношении Украины колониальную политику, пытаясь окончательно превратить нашу страну в сырьевой придаток. Это не «партнеры», а именно колонизаторы. Партнер, наоборот, пошел бы навстречу, помог в трудную минуту. Эти же господа изо всех сил пытаются столкнуть Украину в доиндустриальный период, в средневековье», ‒ подытожил Медведчук.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что легализация игорного бизнеса превратит Украину в помойную яму.