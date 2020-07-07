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Националисты опасаются того, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» организует всех противников радикалов и займется наведением порядка в Украине.

Это следует из статьи, размещенной на сайте крайне правого издания Деловая столица.

Автор материала пишет, что после ряда нападений на активистов партии Шария в Житомире, Полтаве, Виннице, Харькове, Херсоне народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве доверили создание общественной организации «Патриоты – за жизнь».

Утверждается, что в уставных документах организации кроме Кивы значится народный депутат Виктор Черный, являющийся почетным членом Федерации боевого самбо Украины.

Издание встревожено тем фактом, что движение создано для наведения порядка и защиты государственных интересов.

Националисты обеспокоены тем, что курс создания организации «Патриоты – за жизнь» подтвердил один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович, заявивший, что партия будет создавать отряды самообороны.

«Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого, и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим!» – цитирует сайт слова Рабиновича.

Ранее ОПЗЖ потребовала от власти пресечь деятельность радикалов-террористов.

В свою очередь, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович заявил, что все националистические организации в Украине напрямую начали финансироваться пятым президентом Петром Порошенко, и сейчас они заняты подготовкой очередного «Майдана» – ориентировочно на сентябрь. 
ForUm

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