Пока не будет «критической массы» тех депутатов, которые недовольны отсутствием ответов Президента Украины Владимира Зеленского на письмо Председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, ничего не изменится.

Такое мнение в эфире 112 Украина высказал политический эксперт Сергей Розенбаум.

«Когда будет больше людей из Европы, США, которые будут задавать те же вопросы, придется Зеленскому реагировать. Потому что внешний фактор имеет огромное значение на Украину, все мы знаем, что сейчас наша страна не совсем независима», – предположил аналитик.

Розенбаум указал на двойные стандарты, которых придерживается глава государства.

«Там, где ему выгодно, он может 14 часов вещать и доказывать с пеной у рта, как у нас будет всё хорошо. То, что ему невыгодно, там, где нет ответа – он просто уходит с головой в песок и ничего не происходит», – заявил эксперт.

Поэтому, убежден Сергей Розенбаум, украинцы не услышат ответа от Зеленского на главный вопрос в открытом письме Медведчука, касающийся мира на Донбассе.

«Если человек, исполняя обязанности президента, выйдет и скажет по одному из главных пунктов, что у него нет на него решения, – это означает «угробить» себя, свой рейтинг, свою партию. Президент никогда не признается, что у него нет решения. Зеленскому не нужен электорат Донбасса, он не будет за него голосовать, поэтому ему, возможно, даже неинтересно возвращать эти территории», – объяснил позицию Зеленского Сергей Розенбаум.

То же самое, считает аналитик, относится к вопросу Медведчука о тарифах.

«По тарифам всё идет в русле Петра Порошенко. То, что он заложил, то и происходит. Послаблений не будет, нам никто не говорит, с чем это связано, почему мы должны платить всё больше и больше. И опять же, в этом случае у Зеленского нет для нас ответов, почему мы должны оплачивать услуги ЖКХ с каждым месяцем всё дороже и дороже», – продолжил Розенбаум.

Эксперт убежден, что Владимир Зеленский не слышит народ, потому что ему это «неинтересно».

«У него другие цели: не обслуживать интересы народа. Думаю, ничего в Украине не изменится», – подытожил Сергей Розенбаум.

Ранее Виктор Медведчук в открытом письме Владимиру Зеленскому назвал три главных вызова, стоящих на сегодняшний день перед президентом, акцентировав внимание при этом, что успех главы государства зависит от сильной и профессиональной команды.