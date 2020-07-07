Без рейтинга Владимира Зеленского не существует и такой партии как «Слуга народа», потому что «слуги» полностью зависят от популярности президента-шоумена. Об этом пишет в своем блоге на сайте «Корреспондент» политический аналитик Сергей Лозовский.

По словам Лозовского, который анализирует результаты опросов Центра Разумкова, динамика показывает, что с момента выборов в Верховную Раду проект Зеленского потерял почти 13 %, в то время как «Оппозиционная платформа» улучшила свой рейтинг на 8,3 % - до 21,8 %.

«Если отталкиваться от результатов выборов в Верховную Раду почти год назад, то получается такая динамика – проект Зеленского потерял без малого 13 % (на выборах получили 43,16 %, а сейчас 30,3 %), партия Медведчука увеличила свой результат на 8,3 % (13,05 % против 21,8 %)», - приводит расчеты автор.

«Порошенко также увеличил свою поддержку – если год назад ЕС получила 8,10 %, то теперь у них 15,7%, а вот Тимошенко практически «топчется на месте» (8,5 % сегодня – это небольшой рост по сравнению с 8,18 % на выборах)», - так аналитик охарактеризовал динамику ПЕС и «Батькивщины».

Поэтому глобально мы видим картину, пишет Лозовский, когда разочарованные избиратели Зеленского и «слуг народа» переходят к идейно близким политическим силам, в первую очередь ОПЗЖ.

«Скажем, голосовавшие за Зеленского и «слуг народа» в своей основном массе уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука. Логично, что на проамериканском политическом фланге мы видим усиление проекта Порошенко, к которому переметнулись те, кто на выборах голосовали за «Голос», «Украинскую стратегию Гройсмана», «Свободу» и более мелких игроков», - характеризует аналитик переходы голосов.

По словам Лозовского, социология показывает, что сработал стратегический план Виктора Медведчука, о чем свидетельствует рост рейтинга ОПЗЖ.

«То есть, если стратегический замысел Медведчука заключался в том, что избиратели будут разочаровываться в политике Зеленского в стиле «молодой Порошенко» и переходить к ближайшим конкурентам в лице «Оппозиционной платформы», то социология показывает, что он сработал», - констатировал он.

Лозовский прогнозирует, что рейтинги Зеленского и «слуг» будут падать и дальше.

«Попытаются ли они переломить эту ситуацию? В первую очередь, отказаться от продолжения политики Порошенко под кураторством МВФ и США? Есть очень большие сомнения. Скорее всего, «Слугу народа» ждет раскол, потому что вряд ли все 250 депутатов захотят «тонуть» в этой лодке, которая на наших глазах идет ко дну», - дал прогноз политический аналитик Сергей Лозовский.