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Рост рейтинга «Оппозиционной платформы - За жизнь» стал причиной, по которой Национальный совет по вопросам радио и телевидения пошел в атаку на председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. По этой же причине на партию натравили национал-радикалов, которые нападают на офисы ОПЗЖ.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, сообщает zik.ua

«Рейтинг «Оппозиционной платформы - За жизнь» уверенно растет с каждым месяцем и это подтверждают все возможные соцопросы. И, конечно, власть не может спокойно этого допустить. Но на честную борьбу путем улучшения жизни украинцев они не способны, потому прибегают к таким грязным методам, когда Нацсовет по ТВ активно атакует Медведчука, находят до смешного нелепый повод. Или отдавая указания оголтелым радикалам крушить офисы ОПЗЖ», - сказал он.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Социологической службой Центра Разумкова, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука готовы проголосовать 21,8% избирателей.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля назначил внеплановую проверку телеканала «112 Украина».

Формальным поводом стало цитирование статьи народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«В этой ситуации оцениваем действия Нацсовета как акт цензуры карательного органа власти, в очередной раз продемонстрировавшего свое предвзятое отношение к телеканалу «112 Украина», - говорится в заявлении канала.
ForUm

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