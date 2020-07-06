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Украина нужна Западу только в качестве «клоаки» для дешевого отдыха. Об этом заявил аналитик альтернативного экспертного правительства страны Валентин Землянский, сообщает rueconomics.

По словам эксперта, Запад никогда не намеревался вкладываться в развитие Украины, а все «инвесторы», работающие сегодня в этой стране, являются спекулянтами, нацеленными на быстрый манипулятивный доход. Землянский считает, что место Украины в западном представлении о мире хорошо описал лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук: по его словам, Украина с 2005 года поступательно превращается в «помойную яму» и «зону дешевого отдыха» европейцев.

«Украина превращается даже не в помойку – это клоака. Секс-туризм, игровой туризм, нищее население, готовое работать за еду. Все формируется, как в фильмах, показанных 30 лет назад, про страны третьего мира в Латинской Америке, где босоногие мальчики бегают за машинами иностранцев, прося подачку. В этом направлении нас и ведут. Хотят, чтобы Украина превратилась в латиноамериканскую страну третьего мира», - объяснил Землянский.

Подтверждением вектора, которым Запад поступательно ведет Украину, эксперт называет продвигаемый кабмином закон о легализации азартных игр. Землянский называет документ «классическим лоббистским законом», который еще при премьере Гончаруке пытались оправдывать доходами для экономики в 3 млрд гривен в год. За «драйвером экономики» скрывается продвижение интересов западных сетей, заявил эксперт в эфире канала NewsOne.
ForUm

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