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Власти выгодно, чтобы праворадикалы держали улицу, и чтобы люди, которые поддерживают оппозицию, не выходили на улицу, боясь физической расправы.

Об этом в эфире ток-шоу «15» на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии, комментируя акции радикалов и их заявления, поинтересовался, почему их не вызывают в правоохранительные органы, поскольку речь идет о призывах к насилию и экстремизму.

«То есть фактически они становятся террористической организацией. Что вчера было? Опять партийцу Шария проломили диафрагму на улице, избили ногами. До этого еще в Харькове мы не забыли случай с Никитой, которого побили. То есть людей сейчас бьют просто за политические взгляды на улице. Дальше - призыв Маруси Звиробий вчера к тому, что нужно уничтожить физически «Оппозиционную платформу - За жизнь» и Виктора Медведчука. Это призыв к террористическим действиям. Мало того, она призывает массы, которые пришли на эти митинги, и Бог знает, что у этих людей находится в голове и на что они способны. За каждого человека нельзя ответить. У меня вопрос. Почему власть не вызывает на допрос после такого и не ведет с ними разъяснительной работы. И сразу же у меня есть ответ - потому что это власти выгодно. Власти выгодно, чтобы праворадикалы держали улицу. Власти выгодно натравить праворадикалов на оппозицию. Власти выгодно, чтобы люди, которые поддерживают оппозицию, не выходили на улицу, боялись физической расправы», – сказал Александр Лазарев.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении «Нацкорпусом» в Виннице приверженца его политической силы.

А ранее, в мае, радикалы атаковали офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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