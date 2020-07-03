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В Полтаве 3 июня около 18:00 в полицию поступило сообщение, что в офис политической партии ОПЗЖ бросили гранату.

По данным облглавка, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции, работники взрывотехнической службы и медики.

По предварительной версии следствия, неизвестный бросил в помещение офиса политической партии взрывной предмет неизвестного происхождения, в результате чего получила телесные повреждения (предварительно легкие) работница офиса, 1998 года рождения, которая находилась внутри.

Также повреждены мебель и стены внутри помещения. Сейчас специалисты взрывотехнической службы устанавливают, какое именно взрывное устройство было применено.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15 и статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7-ми до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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