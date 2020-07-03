Отреагировать на открытое письмо Председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому, просят ведущие украинские политологи, ученые и политики.

В частности, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что если один политик пишет открытое письмо другому политическому деятелю, это говорит о том, что между ними нет непубличных коммуникаций, нет другой возможности донести информацию в Офис президента.

«Зеленскому нечем ответить по всем трем вызовам, озвученным Медведчуком. По вопросу мира мы остаемся в той же тупиковой ситуации, как и последние пять лет. Мы зашли после осени в глухой угол и никакого прогресса нет. По вопросу тарифов – нам обещают рыночные, то есть они будут постоянно расти. По вопросу образования – принят закон о среднем образовании, согласно которому с пятого класса даже во школах для нацменьшинств 80% времени обучения будет происходить на украинском языке», – объяснил свою точку зрения аналитик.

Поэтому, продолжил эксперт, несмотря на то, что за Зеленского голосовали как за антипода Порошенко, украинцы видят, что Зеленский идет по рельсам, проложенным пятым президентом.

«Зеленский ничем не может ответить на эти три вызова, но президенту надо задуматься: возможно, надо выполнить то, что ты обещал избирателям и не будет падать так быстро рейтинг? Рано или поздно, если президент не сможет переломать ситуацию, то он будет иметь рейтинг поддержки на уровне 10-12% как экс-президент Петр Порошенко», – добавил Кирилл Молчанов.

Напомним, Виктор Медведчук в открытом письме Владимиру Зеленскому назвал три главных вызова, которые стоят на сегодняшний день перед главой государства, отметив, что успех президента зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды, а рассчитывать глава государства может лишь на тех, кто умеет работать, профессионален и хочет добиться необходимого для Украины результата.