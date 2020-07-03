Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский считает, что в Украине происходить постепенная узурпация власти различными иностранцами, а глава государства на это никак не реагирует. Об этом говориться в обращении Виталия Журавского к президенту Украины.

В частности, доктор юридических наук напоминает Владимиру Зеленскому, что, согласно статьи 5 Конституции Украины, единственным источником власти в стране является народ.

Однако, на деле Украиной все больше управляют иностранные граждане, что, фактически, ведет к потере суверенитета.

«Почему игнорируется статья 38 Основного закона страны, в котором отмечается, что только граждане Украины имеют право принимать участие в управлении государственными делами.

Вместо этого мы имеем засилье иностранцев на государственной службе, лиц с двойным гражданством, которые допущены к государственным тайнам. Создана параллельная юстиция под контролем третьих стран. Это прямо противоречит статье 1 Конституции Украины, в которой отмечается, что Украина является суверенным и независимым государством», - отмечает в своем обращении Журавский.

В связи с этим Виталий Журавский призвал Зеленского ответить на открытое письмо Виктора Медведчука, в котором среди прочих поднимается и вопрос внешнего управления Украиной.

«И именно поэтому я поддерживаю письмо Виктора Медведчука к Вам с вопросом, когда Вы поставите заслон внешнему управлению нашей страны. Когда?», - добавил Виталий Журавский

Ранее с призывом ответить на письмо Виктора Медведчука к Зеленскому обратилась Академия экономических наук. Союз юристов Украины.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором поднял вопросы достижения мира на Донбассе, насильственной украинизации, непомерных коммунальных тарифов.