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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов убежден в том, что президент Владимир Зеленский не даст ответ на открытое письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я предполагаю, что Зеленский не даст никакого ответа. Чтобы дать ответ, надо, во-первых, четко определить свою позицию. А у него нет позиции», – считает политик.

В свою очередь, с призывом ответить на письмо Виктора Медведчука к Зеленскому обратился Союз юристов Украины. В Союзе убеждены, что в открытом письме Медведчука определены наиболее болезненные проблемы, подтверждаемые социологией.

«Наша Конституция дает ответ, как именно надо действовать, чтобы их решить», – заявляют юристы.

Касаемо восстановления мира на Донбассе главное, по мнению организации, – это отношение власти к людям на временно неподконтрольных территориях.

В Союзе надеются, что Владимир Зеленский за время пребывания на посту главы государства убедился воочию, что действующая языковая политика не способствует единению нашего народа и лучшему взаимопониманию с соседними странами.

Ранее народный депутат Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором призвал главу государства ответить украинцам, голосовавшим за него, на три вопроса касаемо будущего страны: мир на Донбассе, тарифы для населения и обеспечение конституционных прав русскоговорящих граждан.
ForUm

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