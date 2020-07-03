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Академия экономических наук Украины обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом ответить на отрытое письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Текст обращения на своей странице в facebook опубликовал народный депутат Украины от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин.

«Публикую письмо Академии экономических наук Украины президенту Зеленскому: общество ждёт ответа. Уважаемый Владимир Александрович! Не бойтесь и не прячьтесь. Мы все ждём от Вас честного и откровенного ответа!», - написал Ренат Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что вопросы, которые поднял в своем письме Виктор Медведчук, касались войны на Донбассе, снижения тарифов, насильственной украинизации и профессиональности провластной команды. И, при этом, добавил, что президент увиливает от ответов, несмотря, на то, что их требуют представители украинского общества и даже депутаты Европарламента. 

«Президент многозначительно помалкивает, как говорится, ни ответа, ни привета... Вот уже и депутаты Европарламента требуют ответа от нашего президента, а он молчит...», - отметил Ренат Кузьмин.

Ранее с призывом ответить на письмо Виктора Медведчука к Зеленскому обратился Союз юристов Украины.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором поднял вопросы достижения мира на Донбассе, грабительских коммунальных тарифов и насильственной украинизации. 
ForUm

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