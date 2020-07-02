Накануне акции «Нацкорпуса» возле СБУ и Минюста появилась информация, что националисты одной из группировок под маркой «Азов» планируют провокацию около офиса оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом пишет в Facebook блогер Сергей Ожегов.

Ожегов ссылается на источники, сообщающие, что провокация готовится по заказу бывшего президента Петра Порошенко.

По словам Ожегова, «чем ближе выборы (не только местные украинские, но и президентские в США), тем больше над Петром сгущаются тучи».

Причем Ожегов приводит пример Киргизии, где недавно экс-президента Атамбаева посадили на 11 лет за коррупцию.

«И он, разумеется, очень опасается сесть. И нужно сказать небезосновательно. Новейшая история Украины знает примеры того, что первых лиц государства, при желании, очень даже можно усадить на скамью подсудимых. Кстати, на днях экс-президента Киргизии осудили на 11 лет(!). Причём за куда меньшие суммы и деяния, нежели может похвастать Порошенко. Тут поневоле обеспокоишься и призадумаешься», - считает автор.

Поэтому, по словам Ожегова, Порошенко будет разжигать истерию и русофобию, чтобы отвлечь внимание от обвинений против себя.

«А значит, Петру снова нужно раздувать истерию. Ведь его излюбленный способ удержаться на плаву и отвлечь народ от своих проделок - прибегнуть к традиционным способам - истерия и русофобия», - пояснил он.

Также Ожегов обратил внимание, что информация о готовящейся провокации появилась сразу же после того, как предвыборный штаб Порошенко возглавил Турчинов.

«К тому же, обратите внимание - как только окружение Порошенко пополнил экс-глава СНБО пастор Турчинов, так сразу же появилась информация о нападении на штаб-квартиру Медведчука», - такую взаимосвязь увидел блогер.

«Шум, поднятый провокацией у штаб-квартиры Медведчука, призван привлечь внимание именно к этому: мол, смотрите, русские хотят напасть, а националисты якобы не дремлют и действуют. А вы в такое время хотите посадить главного борца с Россией и «отца украинской демократии»! - поясняет он.

Ожегов приходит к выводу, что пока такие как Порошенко будут на свободе, украинцы не увидят нормальной жизни.

«Порошенко с Турчиновым снова начинают нагнетать истерию и русофобию. Порошенко хочет верить, что это поможет ему не сесть…

Короче, пока такие как Порошенко и Турчинов будут в политике - нам не видеть нормальной жизни…», - заключил блогер Сергей Ожегов.