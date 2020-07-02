Экс-президента Украины Петра Порошенко можно назвать американским агентом, а председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который добивается скидки на газ для Украины, – патриотом нашей страны. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил народный депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Политик обосновал, почему считает Порошенко агентом США. Согласно опубликованным записям телефонного разговора экс-президента с 47-м вице-президентом США Джо Байденом, Порошенко отчитался о повышении тарифов не на 75% как того требовал Международный валютный фонд, а на все 100%.

Килинкаров в своей публикации спрашивает: почему Медведчука, котрый просит скидку на газ для Украины называют агентом Кремя, а Порошенко, который повышает тарифы на газ на 100%, а не на 75%, как этого просит МВФ (считай американцы), – не агентом, а патриотом?

В связи с вышесказанным, экс-нардеп обратился к националистам с призывом определиться, кто они: «националисты или идиоты».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, которая лежит в основе внешнего управления, введённого США в Украине, поэтому и звучат заявления европейских политиков и различных институтов в его поддержку.