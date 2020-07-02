Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко – политику антироссийской истерии и пещерной русофобии. Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Что касается политики, которую Зеленский унаследовал от господина Порошенко и продолжает проводить. Ставились вопросы в двух социологических исследованиях ("Социальный мониторинг" и "Институт прогнозирования") об отношении к запретам российских фильмов, гастролей творческих коллективов, российских каналов и соцсетей. 52–54% опрошенных считают это нарушением конституционных прав граждан. И только 30–35% поддерживают эти запретительные меры», – привел данные опросов Медведчук.

Парламентарий констатировал: уже очевидно, что политику запретов, введенную при Порошенко, сегодня продолжает Владимир Зеленский.

«Он ввел дополнительные образовательные и культурные санкции в отношении отдельных учреждений, связанных с РФ. Он продолжает умышленно активно и осознанно эту политику. И люди дают ответ, как они к этому относятся. Это тоже важно для понимания сегодняшнего дня и тех проблем, которые существуют в стране и требуют решения», – отметил Виктор Медведчук.