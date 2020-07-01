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Последние социологические исследования демонстрируют падение рейтинга партии «Слуга народа» и рост доверия украинцев к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Политик отметил, что рейтинги «Слуги народа» и президента Украины Владимира Зеленского будут падать катастрофически с учетом того, что власть, по сути, ничего не делает и что власть Зеленского – это практически седьмой год правления Порошенко.

«Это характеризует полностью то, что происходит сегодня в стране и то, что делает власть. Возвращаясь к социологическим исследованиям, я бы обратил внимание на то, что оценка партий – это не только проценты на будущих выборах. Мы ведь не знаем, когда могут быть выборы. Мы знаем, когда будут очередные выборы – через четыре года, а будут ли досрочные – никому неизвестно. Поэтому рейтинги – это общий показатель, это температура по больнице, если можно так сравнить», – продолжил Медведчук.

А вот отношение людей к действиям партий, убежден парламентарий, очень важно.

«Я бы назвал такие три показателя, как относятся люди к действиям «Оппозиционной платформы – За жизнь», которая является второй партией в стране и представлена в парламенте второй фракцией. Первое ‒ по вопросам разворовывания земли и защиты рынка земли сельскохозяйственного назначения. В двух социологических исследованиях мы получили фактически один и тот же результат: на первом месте по защите земли от разворовывания – позиция «Оппозиционной платформы – За жизнь». Вот это надо отметить. Второе – в вопросе мира и мирного урегулирования, который продолжает оставаться самым актуальным для наших людей, наша партия занимает своими действиями, программами и предложениями первое место среди всех партий», – отметил Виктор Медведчук.

И третье. По словам политика, для ОПЗЖ основной показатель оценки партии – отвечает ли идеология политсилы интересам большинства украинцев.

«Наша партия в этом вопросе тоже находится на первом месте. И опережение здесь идет с большим отрывом от всех остальных партий. Вот это – оценка нашей деятельности на сегодняшний день. Нам очень важно, как действия, предложения, идеи нашей партии воспринимаются людьми. И здесь самой существенной и показательной для нашей партии оценкой является то, что мы на правильном пути, наша идеология отвечает интересам большого количества людей, которые выводят нашу партию во всех этих вопросах на первое место», – подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

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