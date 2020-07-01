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Национал-радикалы и так называемые активисты используют в Украине механизмы неправового государства ‒ механизмы силы и давления на власть в тех или иных вопросах.

Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

К сожалению, отметил политик, у них это получается.

«Мы видим сегодня действия Зеленского и его команды, которые под напором национал-радикалов и так называемых активистов не делают того, что должны были и обязаны делать. Я имею в виду и вопросы, связанные с мирным урегулированием на Юго-Востоке Украины ‒ на Донбассе, и вопросы, связанные с тем же русским языком и многими другими проблемами, которые не решаются властью. Не решаются из-за боязни реакции, которую может продемонстрировать улица», – пояснил Медведчук.

Парламентарий напомнил о циничном избиении в Харькове представителя «Партии Шария».

«Слава Богу, что правоохранительные органы из хулиганства переквалифицировали дело на покушение на убийство.  Потому что все признаки, к которым имеется доступ через средства массовой информации, свидетельствуют о том, что это действительно было покушение на убийство. Именно с этой целью действовали так называемые национал-радикалы для того, чтобы отомстить. И при этом нет реакции Президента», – возмущен Виктор Медведчук.

Также, добавил нардеп, налицо много случаев нападений на офисы «неугодных» партий, в частности и партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Постоянно цинично пытаются облить краской, разрушить или причинить другой вред офисам «Оппозиционной платформы – За жизнь». Неоднократные нападения на офисы оппозиционных партий – свидетельство того, что продолжают править бал национал-радикалы, и власть ничего не может или не хочет с этим делать», – резюмировал Виктор Медведчук.
ForUm

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