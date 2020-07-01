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Отмечая День Конституции, следует учитывать тот факт, что последние шесть лет Украина не является суверенным и независимым государством, так как находится под внешним управлением со стороны Запада и в частности США.

Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«В сегодняшних условиях говорить о том, что Украина отпраздновала День Конституции, я бы не стал. Отметила 24-ю годовщину с того момента, как в зале Верховной Рады в ночь на 28 июня была принята Конституция. К сожалению, она сегодня нарушается, причем нарушаются основные ее положения. Президент Украины Владимир Зеленского сослался в поздравлении на первую статью Основного Закона и абсолютно правильно перечислил, что Украина по Конституции является суверенной, независимой, демократической, социальной и правовой. К сожалению, она далеко не суверенна и не независима», – отметил политик.

И назвал причину, по которой нашу страну нельзя считать суверенным государством.

«Последние шесть лет в стране введено внешнее управление. Последний ход для этого внешнего управления был осуществлен господином Зеленским, подписавшим меморандум с МВФ, согласно которому Украина полностью переходит под внешнее управление ‒ в руки так называемых внешних хозяев «слуг народа», находящихся при власти. Она далеко не демократическая и не правовая с учетом того, что происходит на наших улицах, где национал-радикалы и другие представители так называемых активистов правят бал. А власть не может противопоставить этому механизм монополии на применение силы, которая всегда принадлежала и должна принадлежать власти и государству, и тем самым не может защитить права и свободы наших граждан», – объяснил свою точку зрения Виктор Медведчук.

Кроме того, добавил парламентарий, Украину нельзя назвать социальным государством, потому что она превратилась из бедного государства в нищее, и этот процесс продолжается.
ForUm

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