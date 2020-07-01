Рейтинг «слуг народа» - это производная от рейтинга Владимира Зеленского. А без рейтинга Зеленского такой партии как «Слуга народа» вообще не существует в природе. Так пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин, комментируя данные социологических исследований Центра Разумкова и «Социального мониторинга».

Поэтому первая и главная причина снижения рейтинга «Слуги народа», поясняет Фомин - это падение доверия к Зеленскому.

«Не далее 29 июня Киевский международный институт социологии опубликовал результаты своего опроса, впервые показавшего, что уровень недоверия к Зеленскому превысил показатели доверия: 38 % одобряют, 45 % не одобряют. Хотя еще в мае уровень доверия превышал долю тех, кто скептически относится к Зеленскому - ему доверяли 47 %, а 37 % не доверяли», - приводит данные автор.

По словам Фомина, чтобы дать ответ на вопрос, к кому перетекают голоса избирателей, разочаровавшихся в Зеленском и «слугах», достаточно сравнить данные социологии с разбивкой по регионам с результатами выборов в Верховную Раду.

«Итак, на Донбассе - Донецкая и Луганская области - «Слуга народа» получила в июле 2019 года 28,01 %, а сегодня у них 23,4 %, т.е. минус 4,61 %. И наоборот, усилила свои позиции партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 46,62 % на прошлогодних выборах в Верховную Раду до 51,6 % сегодня», - приводит расчеты автор.

«Также подросли «Европейская солидарность» Петра Порошенко (6,1 % / 3,2 %) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (4,1 % / 2,03 %)», - добавил он.

Фомин также пишет, что на Востоке (Сумская, Харьковская и Днепропетровская области), партия Медведчука догнала «Слугу народа».

«Слуга народа» - 31,7 %, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 30,1 %», - приводит журналист данные центра «Социальный мониторинг».

Александр Фомин констатирует, что «слуги» за минувший год рекордно упали - с 50,12 % до 31,7 %. И точно так же по принципу переливающихся сосудов рекордно усилили свои позиции Медведчук & Co - с 17,87 % до 30,1 %. Минимально улучшила свои позиции «Батькивщина» - с 6,11 до 7,0 %, а ПЕС Порошенко, наоборот, упала с 5,9 % на выборах до 4,86 %».

Фомин также отметил, что «Оппозиционный блок» с 4,69 % в июле 2019 года упал до 2,2 %». «Ну, надо было больше за продажу земли голосовать вместе с Порошенко и «зелеными», - язвительно написал журналист.

Фомин резюмирует, что анализ с разбивкой по регионам четко показывает, куда уходят избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском и «слугах народа».

«В первую очередь, выигрывает ОПЗЖ Виктора Медведчука, минимально улучшила свой результат «Батькивщина», - поделился выводами политический обозреватель.

В то же время, Фомин подчеркнул, что электорат ПЕС не пересекается с избирателями Зеленского.

«Порошенко подбирает избирателей «Голоса», потерявшего более 3 % в масштабах всей Украины, а также «Украинской стратегии Гройсмана» и ультранационалистических проектов, обитающих с ПЕС на одном поле», - пояснил политический обозреватель Александр Фомин.