В Украине в среду, 1 июля, кратковременные дожди ожидаются только в южных и восточных областях. Температура воздуха днем ​​составит 29-34° тепла. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«1 июля переменная облачность. Ночью в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях небольшой дождь, днем ​​на юго-востоке и востоке страны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.

Температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°; в южной части ночью 18-23°, днем ​​29-34°.

В ближайшие два дня, 2-3 июля, в Украине сохранится переменная облачность.

2 июля в юго-восточной части, днем ​​и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. 3 июля в западных, Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье, в Карпатах, днем ​​и на Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных, 3 июля и в восточных и Днепропетровской областях до 36°.

4-5 июля погода не изменится. В западных, северных, 5 июля местами и в центральных областях небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-18°, днем ​​22-28°; на остальной территории ночью 15-21°, на побережье морей до 24°, днем ​​27-33°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-37°.

В Киеве и Киевской области 1 июля синоптики обещают без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 16-18°, днем ​​26-28°; по области ночью 14-19°, днем ​​24-29°.

Также 2 июля в Киеве осадков не ожидается, однако 3 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​28-33°.

4-5 июля в столице прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°.