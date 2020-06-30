В Украине в среду, 1 июля, кратковременные дожди ожидаются только в южных и восточных областях. Температура воздуха днем составит 29-34° тепла. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«1 июля переменная облачность. Ночью в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях небольшой дождь, днем на юго-востоке и востоке страны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.
Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.
В ближайшие два дня, 2-3 июля, в Украине сохранится переменная облачность.
2 июля в юго-восточной части, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. 3 июля в западных, Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных, 3 июля и в восточных и Днепропетровской областях до 36°.
4-5 июля погода не изменится. В западных, северных, 5 июля местами и в центральных областях небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 22-28°; на остальной территории ночью 15-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-33°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-37°.
В Киеве и Киевской области 1 июля синоптики обещают без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью в столице 16-18°, днем 26-28°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.
Также 2 июля в Киеве осадков не ожидается, однако 3 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
4-5 июля в столице прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
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