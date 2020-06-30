Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию депутата фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Суто Мамояна, который в 2019 году стал владельцем ряда элитных квартир и автомобилей, указав в декларации их стоимость, значительно ниже рыночных цены. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Национальным агентством будет проведена полная проверка декларации Суто Мамояна, представленной в 2019, в соответствии с нормами указанного порядка», - говорится в ответе НАПК на информационный запрос.

В ведомстве пояснили, что Мамоян относится к категории должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, а в соответствии с положениями пункта 4 Порядка отбора деклараций лиц эта категория должностных лиц принадлежит ко второму уровню очередности проведения полной проверки деклараций.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ согласно декларации за 2019-й, 11 июля прошлого года получил в собственность два элитных авто Toyota Land Cruiser 200 2017 и 2018 выпуска. Каждую машину он оценил в 20 тыс. гривен (рыночная стоимость таких автомобилей в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса «Auto Ria», составляла как минимум от 62 тысяч долларов за единицу). Сам депутат сказал, что это «битые» машины.

Кроме того, 27 июня 2019-го Суто Мамоян стал владельцем двух квартир в столице в жилом комплексе «Заречный» на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 квадратных метра. В декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тыс. гривен, при том, что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году, по данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, стартовала от 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. По ее словам, приобрести такую ​​недвижимость по цене, указанной в декларации Мамояна, было бы нереально, потому что она «значительно занижена».