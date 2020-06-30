Политолог Владимир Чемерис в интервью телеканалу 112 Украина прокомментировал результаты социологического опроса, которое проводилось с 10 по 19 июня 2020 года «Центром социального мониторинга», тема опроса была – какая политическая партия представляет более реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине: «Партия "Оппозиционная платформа за жизнь" получила наибольший уровень поддержки голосов - 22,5%, "Слуга народа" меньше 20% опрашиваемых. Идеи "Европейской солидарности" разделяют меньше 10% украинцев, "Батьківщини" - 8%. На сегодня первый вопрос в стране - тема Мира. За год правления президента Зеленского, кроме 3 обменов пленных, никаких шагов не было предпринято. Инициатива Сивохо была просто заблокирована. Если мы хотим действительно прекратить войну на Донбассе и вернуть Донбасс в состав Украины, то нам надо работать в «Нормандском формате» и говорить о Минских соглашениях».

Напомним, что в Сенате Франции готовы к предложению создания «Парламентского измерения “Нормандского формата”». Об этом заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше: "Когда мы говорим о "Нормандском формате", мы говорим о Минских договоренностях. Мы готовы к этому вопросу - ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине, к возвращению диалога".

Чемерис констатировал факт, что для реализации соглашений и договоренностей «Нормандского формата» нужно опираться не только на глав государств, но и на утвержденные законопроекты и созданные межпарламентские объединения: «Так как Украина и Россия не могут договориться, то подключаются еще две ведущие страны ЕС – Франция и Германия. На уровне Парламентов, Бундестага, Сената могут быть предоставлены консультации и решения, в том числе и экономические. Я говорю об определенной программе регенерации восстановления Донбасса при поддержке фонда Евросоюза».

Напомним, что идеи о межпарламентском диалоге в «Нормандском формате» предложил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Также он возглавил межфракционное депутатское объединение в Верховной раде, межпарламентский диалог мира Украина – Россия - Германия-Франция, которое должно способствовать привлечению парламентариев стран «Нормандского формата» для урегулирования конфликта на Донбассе. Уже состоялись встречи с депутатами Европарламента, французскими сенаторами, депутатами немецкого Бундестага и российской Госдумы. Участники этих встреч положительно оценили мирные инициативы, которые презентовал Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа при жизни».