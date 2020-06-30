Сильная женщина, которая откровенно говорила о самых разных темах – и о личном, и о профессиональных вещах, и о политике. Так блогер Анна Левинкова охарактеризовала интервью известной телеведущей Оксаны Марченко Интернет-издания www.strana.ua.

Анна Левинкова напоминает, что Оксана Марченко была первой, кто вел талант-шоу в Украине – и до сих пор никто из ведущих не может с ней сравниваться.

«Лично я ее помню, как красивую и улыбчивую ведущую. Первая, кто сделал классные шоу талантов в Украине. В принципе, она была первой и осталась лучшей - потому что никто из ведущих шоу талантов не может сравниться с Оксаной Марченко», - уверена блогер.

Левинкова пишет, что Марченко создавала очень высокие рейтинги телепроектам, в которых участвовала, но была вынуждена уйти по политическим причинам.

«Сейчас Оксана Марченко уже спокойно говорит о том, как провела 13 сезонов, создав своим трудом бешеные рейтинги этим проектам, а ее «уходили» только из-за того, что политика Медведчука не нравилась продюсерам шоу и руководству телеканалов», - сообщила автор.

«Спокойная, красивая, настоящий патриот, преданная своей семье и своей стране», - так блогер охарактеризовала впечатления от интервью Оксаны Марченко.

Анна Левинкова отметила, что сейчас благотворительный фонд Оксаны Марченко помогает украинцам, которые оказались в тяжелой ситуации из-за карантина. Это и есть настоящий патриотизм, уверена Левинкова.

«Сейчас ее фонд помогает обычным гражданам, которые вследствие коронавирусного карантина оказались на рубеже выживания. Инвалидам и пенсионерам раздали 350 тонн еды (это 40000 продуктовых наборов). Вот это и есть настоящий патриотизм. Интересно, а скольким людям помогли реальной помощью наши записные патриоты-радикалы?», - задается вопросом блогер.

По словам Левинковой, интервью показало, что в обличье обаятельной и хрупкой женщины живет настоящий стойкий характер.

«Марченко не боится говорить на темы, которые близки любому нормальному человеку – что стране необходимы мир и единство, нужно уважать мнение всех людей, нужно развиваться и двигаться вперед. Настоящий стойкий характер в обличье обаятельной и хрупкой женщины. И интервью "Стране" только подтвердило это впечатление об Оксане Марченко», - заключила блогер Анна Левинкова.