С народным депутатом Галиной Третьяковой нужно поступить по всей строгости, тогда другим будет неповадно высказывать идеи в стиле Гитлера и Розенберга. Об этом пишет в своей статье политический сатирик Александр Яблоков, комментируя громкий скандал, когда глава комитета ВР и народный депутат выразилась о «детях низкого качества».

«Cначала думал, что шутка, когда прислали в личку ролик с Галиной Третьяковой», - делится сатирик своими впечатлениями от громкого скандала.

По словам Яблокова, «Третьякова оказалась сторонницей так называемой отрицательной евгеники».

«Это прекращение воспроизводства лиц, имеющих наследственные дефекты, либо тех, кого в данном социуме, в нашем случае чисто европейском, считают расово, физически или умственно неполноценными», - пояснил он.

В подтверждение Яблоков приводит цитату Третьяковой «Если рождение ребенка происходит для получения материальной помощи, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества».

«Ощутимо пахнуло концлагерями, расовым отбором, и послышались бодрые фашистские марши. Галина, на которую вряд ли налезет эсесовский мундир (не соответствует арийским стандартам), не останавливалась и дошла до практики стерилизации «низкосортного генетического материала», - заявил он.

«О замерах черепов и массовых сжиганиях неполноценных в печах Галина пока рассказать постеснялась», - высказал предположение автор.

Яблоков отметил, что со стороны Зеленского была «реакция нулевая» на заявления депутата от пропрезидентской партии Галины Третьяковой.

В то же время, по его словам, единственной политической силой, которая отреагировала на фашистские высказывания «зеленой евгенистки» Третьяковой, стала «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко-Медведчука.

«Более того, как выяснилось, «евгенистка» указом президента Зеленского назначена представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы», - напомнил сатирик.

«Это, кстати, к вопросу о «повышении представительства в ТКГ» - навязчивой идее офиса президента. «Повысили» так «повысили»: глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко призывал США свергнуть «режим Путина», а Третьякова оказалась сторонником расовых чисток», - высмеивает сатирик решение Офиса президента назначить в состав Минской контактной группы одиозных политиков.

Яблоков поясняет, что инициатива партии Медведчука, предлагающая прекратить нацистские выходки «соросят» в самом начале, имеет четкую логику.

«Оппозиция требует лишить Третьякову депутатского мандата, отозвать ее из состава ТКГ в Минске и возбудить уголовное дело по статье 166 УК «разжигание ненависти». Здесь есть понятная логика. Как известно, безнаказанность порождает исключительно безнаказанность», - поясняет он.

«Поэтому у Медведчука и предлагают прекратить национал-социалистические выходки «соросят» и прочих «политических мыслителей» на старте», - поясняет сатирик суть инициативы ОПЗЖ.

«И если с Третьяковой поступить по всей строгости, то остальные трижды подумают, прежде чем высказывать идеи в силе Гитлера и Розенберга», - поддержал сатирик Александр Яблоков инициативу лишить Третьякову мандата и привлечь к уголовной ответственности.