Для народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука и известной телеведущей Оксаны Марченко семья – это не просто тыл, это и тихая гавань, и, если надо, самые сильные космические войска. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявила супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

«Мы все обсуждаем до момента принятия решения. Но если решение уже принято, мы все как один кулак. Меня поддерживала семья, и это давало силы. Мои дети и родители приезжали на эфиры, за кулисы, чтобы поддержать меня. Муж понимал, что мне нужно только есть и спать, потому что я приходила домой и валилась с ног. Все мои обязанности по дому, семье и детям он взвалил на себя, и я ему очень благодарна. Этот опыт нас еще больше сплотил», – рассказала телеведущая о том периоде своей жизни, когда участвовала в проекте «Танцы со звездами».

По словам Оксаны Марченко, ее семья философски относится к той травле, которую им устроили.

«Это же не сейчас началось. Мы очень философски к этому относимся. Я, как человек верующий, расцениваю любую ненависть и критику как ступени, по которым я поднимаюсь вверх. Если ты не уподобляешься тем, кто направляет на тебя свою отрицательную энергию, ты растешь над собой», – поделилась своим видением проблемы супруга Медведчука.

Также известная телеведущая рассказала, как помогает своим детям, которые тоже невольно оказались втянуты в эту проблему.

«За детей переживаю, им еще только предстоит научиться быть сильными. Помню, когда дочка была еще маленькая, а у нас в стране начался "демократический беспредел", она плакала и спрашивала: "Мама, почему вас так сильно ненавидят, почему хотят убить?" Я говорила, что они так шутят, это такая игра. Но когда она подросла, это было сложнее объяснять игрой», – поделилась воспоминаниями Оксана Марченко.

Однако, признала телеведущая, на сердцах ее детей эти рубцы все равно остались.

«Мы всегда им говорили: мы не защитим вас от этого жестокого мира, но можем научить вас быть сильными. Главное – быть честным, порядочным человеком, любить людей и не отвечать злом на зло. В этом наше могущество ‒ мы никогда не опустимся до «зуб за зуб» или «око за око», – добавила Оксана Марченко.