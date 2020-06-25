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Редакционная политика телеканала «1+1» построена на противопоставлении одной части Украины другой, а это недопустимо. Такое мнение в интервью изданию «Страна.ua» выразила известная телеведущая Оксана Марченко, супруга народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука.

«Навязывается идентичность по взглядам, близким только части граждан нашей страны. А этого категорически нельзя делать в государстве, где люди ходят в разные церкви, разговаривают на разных языках, чтут разных героев», – убеждена телеведущая.

Как акционер телеканалов «1+1» и «ТЕТ», Оксана Марченко считает, что там многое необходимо менять.

«…В первую очередь – менеджмент. Прежнее и нынешнее руководство несостоятельны, так как не отражают интересов украинского общества, а искажают их через призму взглядов главного собственника. Но для того, чтобы проводить такие изменения, нужно обладать контрольным пакетом акций», – заявила телеведущая, не исключив, что расширит свою долю акций этих телеканалов.

Также Оксана Марченко ответила на вопрос, общается ли она с олигархом Игорем Коломойским, который является основным владельцем этих каналов.

«Я с Коломойским знакома, разумеется, но не общаюсь. Мы виделись много лет назад. Никаких отношений не поддерживаем, их и не было никогда», – рассказала супруга Виктора Медведчука.
ForUm

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