Главная причина снижения рейтингов партии «Слуга народа» - это разочарование избирателей, которые все больше убеждаются, что Владимир Зеленский проводит точно такую же политику, как и предыдущий президент Петр Порошенко. Так политолог и народный депутат VI и VII созывов Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne прокомментировал результаты социологического исследования центра «Социальный мониторинг».

«Все логично. Рейтинг «Слуги народа» падает и упал очень сильно. Потому что мы видим, что по сравнению с парламентскими выборами он упал уже порядка 14 %», - охарактеризовал политолог рейтинг правящей партии.

Значительная часть избирателей, разочаровавшихся в Зеленском и «слугах народа», переориентировалась на партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь», поясняет Евгений Филиндаш.

«И часть из этих голосов значительная отошла к партии Медведчука. Мы видим, что рейтинг партии Медведчука вырос около 5 %. Потому что это во многом по принципу сообщающихся сосудов электораты – «Оппозиционной платформы - За жизнь» и «Слуги народа», - охарактеризовал ситуацию политолог.

Филиндаш напомнил, что год назад большинство избирателей голосовали в первую очередь не за Зеленского, а против Порошенко - а в итоге увидели, что «зеленые» проводят точно такую же политику.

«Потому что многие из избирателей «Слуги народа» - они голосовали тогда и за Зеленского, и за партию «Слуга народа» в надежде и в ожидании на то, что предыдущий курс Порошенко будет изменен. Собственно, риторика вся Зеленского об этом говорила - что "мы будем все менять» и так далее.

А по факту мы видим, что идет продолжение того же курса, продолжение той же линии Порошенко», - пояснил политолог, почему многие украинцы ощущают разочарование.

По словам Филиндаша, сегодня избиратели, разочарованные в Зеленском и «слугах», уходят к более идейным политикам.

«Поэтому разочарованные избиратели «Слуги народа» отходят к более идейным политикам, к тем, которые проводят ту линию, которую ожидают большинство избирателей «Слуги народа», - охарактеризовал политолог перетоки голосов.

В качестве одного из примеров политолог привел мирные инициативы Виктора Медведчука, нацеленные на завершение войны на Донбассе.

«Например, можно вспомнить инициативы Медведчука по Донбассу, по установлению мира. А это главное требование. Собственно, ожидали от Зеленского, что он установит стабильный мир», - конкретизировал политолог.

По словам Филиндаша, украинцы надеялись, что Зеленский принесет мир, а на деле видят, что продолжается все то же самое, что было при Порошенко.

«Мы видим, что все то же самое, что при Порошенко, продолжается. Поэтому отходят к тем, в ком видят, что они могут добиться установления мира, снижения жилищно-коммунальных тарифов, которых избиратели Зеленского ждут - но так пока и не дождались», - заключил политолог и экс-народный депутат Евгений Филиндаш.