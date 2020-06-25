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Евгения Йепес Винуэза (Евгения Лукиенко), супруга гражданина Испании, которая была освобождена утром 21 июня 2020 года, рассказала о своем задержании и поблагодарила тех, кто занимался ее освобождением. Об этом пишет испанское издание El Pais.

Женщина была задержана 3 июня в Донецке за то, что сняла с балкона флаг, повешенный там в ее отсутствие. Ночью 3 июня 2020 года в квартиру Евгении Йепес Винуэза  вломилась группа из восьми сотрудников «Министерства безопасности ДНР», женщина была задержана, против нее возбудили уголовное дело за оскорбление государства ДНР.

«В камере было только ведро и пара бутылок воды. Было запрещено лежать в постели с шести утра до десяти вечера, можно было только сидеть. Мне сказали, что я арестована на 30 дней и могу провести годы в ожидании суда», ‒ рассказала Евгения.

Это задержание получило широкий общественный и информационный резонанс. Родные и друзья Евгении Йепес Винуэза обращались за помощью к тем людям и в те организации, которые могли повлиять на судьбу женщины.

Уже 20 июня состоялся суд, обвинение было пересмотрено, после чего Евгению Йепес Винуэза вывезли к линии соприкосновения и отпустили.

«Я уверена, что на мое освобождение повлияло то, что мой муж испанец», ‒ сказала женщина и добавила, что очень благодарна народному депутату Виктору Медведчуку, а также международным организациям (Красный Крест, посольство Испании в Киеве, ОБСЕ, представителям ООН), «которые забили тревогу, благодаря чему я на свободе».

«Власти ДНР официально не комментировали мое дело», ‒ резюмировала Евгения Йепес Винуэза.

Напомним, Виктор Медведчук занимается освобождением удерживаемых лиц с декабря 2014 года и за это время организовал освобождение 490 человек.
ForUm

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